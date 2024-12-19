فيصل كرامي لـ "جدل": الرؤية السعودية حول لبنان هو ما كنا نسعى اليه دائماً في لبنان من اصلاح وغيره وهي تمثل تطلعات معظم الشعب اللبناني ولا إنماء وإعادة إعمار في لبنان من دون السعودية

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