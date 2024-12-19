فيصل كرامي لـ "جدل":لا يمكن مواجهة المرحلة المقبلة بالاسلحة التقليدية ولتطبيق الطائف خصوصا من ناحية لا سلاح خارج الدولة اللبنانية كما اتفاقية الهدنة ولتعزيز الجيس اللبناني وحماية اهالينا في الجنوب والشمال

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