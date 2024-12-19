فيصل كرامي لـ "جدل": بالأساس هناك مرشحان طبيعيان سليمان فرنجية وقائد الجيش ولا اعلم ان كان هناك قدرة على تأمين النصاب والاصوات لتعديل دستوري

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