فيصل كرامي لـ"جدل": الطائفة السنية أساسية في المعادلة ولن نرضى بالتعليب بعد اليوم واللواء بيسري صديق ولديه مميزات ممتازة وهو على علاقة جيدة مع جميع الأطراف واذا كان الرئيس بري متجها في منحى يقنعنا فلم نرفضه

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