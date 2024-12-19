فيصل كرامي لـ"جدل": فرنجية صادق مع نفسه وهو الوحيد الذي بقي ملتزما بالطرح الذي انفق عليه الزعماء الموارنة عندما اجتمعوا في بكركي

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