فيصل كرامي لـ "جدل": موضوع الموقوفين الاسلاميين السورييين بحاجة لتشكيل لجنة ولتتم محاكمتهم في سوريا اما اللبنانيين فبعضهم من دون محاكمة وهنا على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها

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