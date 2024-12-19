النائب رازي الحاج لـ"جدل": علينا أن نفهم الزمن الذي نعيش فيه ولبنان اليوم وبعد 50 سنة لديه مسؤولية تاريخية لبناء بلد لمرة أخيرة لذلك لا يمكننا أن نصغر الأمور ومشروعنا هو بناء الدولة التي يحلم بها الشعب اللبناني

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