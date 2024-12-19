رازي الحاج لـ"جدل": هناك أسس لبناء بلد ويجب أن يحترمها الجميع وترشيح جعجع للرئاسة لن يكون لا للمناورة ولا لشد الحبال واليوم الذي تسمعون فيه هذا الترشيح سيكون اليوم الذي يصبح فيه جعجع رئيسا

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