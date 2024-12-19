رازي الحاج لـ"جدل": هدفنا اليوم هو الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية واسم جعجع بالنسبة لنا أكبر من منصب واذا توافقت الكتل على اسمه عندها نجتمع ونقرر والرئاسة لم تكن يوما هدف جعجع بل هدفه هو بناء جمهورية فعلية

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