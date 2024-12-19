رازي الحاج لـ "جدل": نحن لا نفاوض على اسم بل على شكل الجمهورية التي نريد أن نبنيها وهناك مفاوضات موجودة وقنوات اتصالات قائمة وعندما نتفق على شكل الدولة نتحدث بالأسماء المطروحة

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