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o
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بلينكن لـ"بلومبيرغ": ننظر في جميع السلطات التي بحوزتنا بشأن العقوبات المفروضة على سوريا ونريد أن نوضح لهيئة تحرير الشام أن الاعتراف يقابله توقعات معينة
آخر الأخبار
2024-12-19 | 18:01
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بلينكن لـ"بلومبيرغ": ننظر في جميع السلطات التي بحوزتنا بشأن العقوبات المفروضة على سوريا ونريد أن نوضح لهيئة تحرير الشام أن الاعتراف يقابله توقعات معينة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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