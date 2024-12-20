البزري للـLBCI: قائد الجيش شخصية مارونية وقد نجحت في ادارة ملف الجيش لكن انتخابها يحتاج الى تعديل دستوري

البزري للـLBCI: هناك مجموعة من الاسماء العسكرية والاقتصادية والسياسية للرئاسة ولكن يبقى السؤال هل نحن بحاجة الى شخصية سياسيّة او اقتصادية او عسكرية في هذه المرحلة؟ وأظنّ أننا بحاجة الى شخصية سياسية

البزري للـLBCI: هناك مجموعة من الاسماء العسكرية والاقتصادية والسياسية للرئاسة ولكن يبقى السؤال هل نحن بحاجة الى شخصية سياسيّة او اقتصادية او عسكرية في هذه المرحلة؟ وأظنّ أننا بحاجة الى شخصية سياسية

النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: الذي يحصل في المنطقة وتحديدًا في سوريا كان مفاجئًا وهنا دعوة لنا كنواب وقوى سياسية لمحاسبة الجميع للخروج من هذا النفق والعمل على بناء الدولة