الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي انسحب من بني حيان في اتجاه مركبا

الجيش: سنقوم بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00

الجيش: سنقوم بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00

منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة: لا نشجع على العودة على نطاق واسع إلى سوريا ونحذر من أنها قد تؤدي إلى صراع