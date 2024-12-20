متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: فريق صغير من موظفي حقوق الإنسان ينتشر في سوريا الأسبوع المقبل

صحة غزة: استشهاد 45206 فلسطينيين وإصابة 107512 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الاول 2023

صحة غزة: استشهاد 45206 فلسطينيين وإصابة 107512 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الاول 2023

الجيش: سنقوم بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00