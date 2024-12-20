صحة غزة: استشهاد 45206 فلسطينيين وإصابة 107512 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الاول 2023

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مؤتمر صحافي لـ"المنبر الوطني للإنقاذ" بعنوان "لا حل الا بالدولة": المنبر ليس حزبًا بل هو إطار يجتمع فيه الكلّ على مشروع الدولة مع احتفاظ كلٌّ بنشاطه المستقلّ ويناضل من أجل تطبيق الدستور