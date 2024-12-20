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المنبر الوطني للإنقاذ: نطالب باعدة تكوين السلطة لتجديد الحياة السياسية ونطالب انفسنا بتجديد المعارضة اطارا وبرامج وقيادات واساليب عامة
آخر الأخبار
2024-12-20 | 05:22
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المنبر الوطني للإنقاذ: نطالب باعدة تكوين السلطة لتجديد الحياة السياسية ونطالب انفسنا بتجديد المعارضة اطارا وبرامج وقيادات واساليب عامة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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