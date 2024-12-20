المنبر الوطني للإنقاذ: من موقع الانحياز لاستعادة دور الدولة نشدد على احترام الدستور وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني والتسليم الطوعي للمؤسسات الدستورية ولا سيما الجيش والالتزام بالقرارات الدولية والتمسك بقرار وقف النار

التالي

المنبر الوطني للإنقاذ: بقاء النظام السياسي الحالي لم يعد قرارًا قائمًا ونجتمع لوقف مسار التعطيل ووقف ممارسة فائق القوة ووقف تعطيل المسار الديمقراطي