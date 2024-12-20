النائب بلال عبدالله للـLBCI: لتحريك المياه الراكدة قبل 9 كانون الثاني لأننا لم نلتمس حتى اليوم الحدّ الادنى مما يجب أن يحصل قبيل الجلسة الرئاسية

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