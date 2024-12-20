النائب بلال عبدالله للـLBCI: البعض اصبح يعتبر "الرئيس التوافقي" استفزازًا واليوم يجب الكلام عن رئيس يُطمئن الداخل ويعيد فتح لبنان على الخارج في ظلّ التغييرات الاقليمية

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