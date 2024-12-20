النائب بلال عبدالله للـLBCI: لا أحد يدخل بيننا وبين الرئيس برّي وممكن أن يُصوّت كلٌّ لمرشح مختلف

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النائب بلال عبدالله للـLBCI: لا أحد يدخل بيننا وبين الرئيس برّي وممكن أن يُصوّت كلٌّ لمرشح مختلف
آخر الأخبار
2024-12-20 | 09:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
النائب بلال عبدالله للـLBCI: لا أحد يدخل بيننا وبين الرئيس برّي وممكن أن يُصوّت كلٌّ لمرشح مختلف
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
عبدالله
للـLBCI:
بيننا
الرئيس
وممكن
يُصوّت
لمرشح
مختلف
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٧ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
بلينكن لـ"بلومبيرغ": نحتاج إلى خطوات ملموسة فعلية لبناء حكومة شاملة غير طائفية في سوريا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:12
دبلوماسيون اميركيون ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير صحفي ومواطنين اختفوا في عهد الأسد
أخبار دولية
11:12
دبلوماسيون اميركيون ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير صحفي ومواطنين اختفوا في عهد الأسد
0
منوعات
11:12
مدينة حلب تستعد لنفض ركام الحرب عن تراثها
منوعات
11:12
مدينة حلب تستعد لنفض ركام الحرب عن تراثها
0
آخر الأخبار
10:41
متحدث باسم الخارجية الأميركية: الدبلوماسيون ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير صحافيّ مفقود ومواطنين أميركيين اختفوا في عهد نظام الأسد
آخر الأخبار
10:41
متحدث باسم الخارجية الأميركية: الدبلوماسيون ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير صحافيّ مفقود ومواطنين أميركيين اختفوا في عهد نظام الأسد
0
آخر الأخبار
10:40
المتحدث: الدبلوماسيون الأميركيون أجروا أيضًا محادثات مباشرة مع المجتمع المدنيّ السوريّ وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة
آخر الأخبار
10:40
المتحدث: الدبلوماسيون الأميركيون أجروا أيضًا محادثات مباشرة مع المجتمع المدنيّ السوريّ وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:12
دبلوماسيون اميركيون ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير صحفي ومواطنين اختفوا في عهد الأسد
أخبار دولية
11:12
دبلوماسيون اميركيون ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير صحفي ومواطنين اختفوا في عهد الأسد
0
منوعات
11:12
مدينة حلب تستعد لنفض ركام الحرب عن تراثها
منوعات
11:12
مدينة حلب تستعد لنفض ركام الحرب عن تراثها
0
آخر الأخبار
10:41
متحدث باسم الخارجية الأميركية: الدبلوماسيون ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير صحافيّ مفقود ومواطنين أميركيين اختفوا في عهد نظام الأسد
آخر الأخبار
10:41
متحدث باسم الخارجية الأميركية: الدبلوماسيون ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير صحافيّ مفقود ومواطنين أميركيين اختفوا في عهد نظام الأسد
0
آخر الأخبار
10:40
المتحدث: الدبلوماسيون الأميركيون أجروا أيضًا محادثات مباشرة مع المجتمع المدنيّ السوريّ وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة
آخر الأخبار
10:40
المتحدث: الدبلوماسيون الأميركيون أجروا أيضًا محادثات مباشرة مع المجتمع المدنيّ السوريّ وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-08-30
اللواء عثمان يطالب بتمديد (الأخبار)
صحف اليوم
2024-08-30
اللواء عثمان يطالب بتمديد (الأخبار)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الاسير والاطرش يحركان العفو العام من خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الاسير والاطرش يحركان العفو العام من خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-24
عدد شهداء اليوم الأول من الحرب لا مثيل له في تاريخ لبنان الحديث
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-24
عدد شهداء اليوم الأول من الحرب لا مثيل له في تاريخ لبنان الحديث
0
أخبار دولية
09:29
غارات للقيادة المركزية الأميركية قتلت اثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
09:29
غارات للقيادة المركزية الأميركية قتلت اثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:28
إلغاء المؤتمر الصحافي للوفد الأميركي في دمشق "لأسباب أمنية"
أخبار دولية
09:28
إلغاء المؤتمر الصحافي للوفد الأميركي في دمشق "لأسباب أمنية"
0
أخبار دولية
07:31
الـ LBCI تواكب الحركة الأميركية في سوريا... اليكم آخر المتسجدات
أخبار دولية
07:31
الـ LBCI تواكب الحركة الأميركية في سوريا... اليكم آخر المتسجدات
0
أخبار لبنان
07:03
"المنبر الوطني للإنقاذ": بقاء النظام السياسي الحالي لم يعد قرارًا قائمًا
أخبار لبنان
07:03
"المنبر الوطني للإنقاذ": بقاء النظام السياسي الحالي لم يعد قرارًا قائمًا
0
أخبار لبنان
05:47
وزير الأشغال تفقد سير الأعمال في المطار: كل الشركات تقريبًا أصبحت تسيّر رحلاتها
أخبار لبنان
05:47
وزير الأشغال تفقد سير الأعمال في المطار: كل الشركات تقريبًا أصبحت تسيّر رحلاتها
0
خبر عاجل
02:02
وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)
خبر عاجل
02:02
وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بين العقوبات وسوء الادارة تتأرجح الطاقة في ايران
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بين العقوبات وسوء الادارة تتأرجح الطاقة في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI تدخل أقبية استخبارات نظام الأسد!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI تدخل أقبية استخبارات نظام الأسد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الـLBCI في بابا عمرو .. أجزاء منه تحولت الى ركام والحديد سحبته الفرقة الرابعة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الـLBCI في بابا عمرو .. أجزاء منه تحولت الى ركام والحديد سحبته الفرقة الرابعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الاسير والاطرش يحركان العفو العام من خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الاسير والاطرش يحركان العفو العام من خلف القضبان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
12:05
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا الذين انشقوا وتركوا أسلحتهم ولكننا سنُحيل إلى الشرطة والقضاء كل من يشتبه بحيازتهم أسلحة
آخر الأخبار
12:05
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا الذين انشقوا وتركوا أسلحتهم ولكننا سنُحيل إلى الشرطة والقضاء كل من يشتبه بحيازتهم أسلحة
2
أخبار لبنان
14:55
تعليقاً على انتشار صور للوحات سيارات لبنانية في فروع أمنية سورية... هذا ما كشفه وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية
أخبار لبنان
14:55
تعليقاً على انتشار صور للوحات سيارات لبنانية في فروع أمنية سورية... هذا ما كشفه وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية
3
خبر عاجل
02:02
وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)
خبر عاجل
02:02
وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)
4
خبر عاجل
01:15
أدرعي يذكّر سكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا
خبر عاجل
01:15
أدرعي يذكّر سكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا
5
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات
6
أخبار لبنان
15:11
بول مرقص لـ "جدل": قانون "قيصر" ينتهي غدا ً...واذا ابدى احمد الشرع سلوكاً جديداً يمكن ان تُرفع عنه
أخبار لبنان
15:11
بول مرقص لـ "جدل": قانون "قيصر" ينتهي غدا ً...واذا ابدى احمد الشرع سلوكاً جديداً يمكن ان تُرفع عنه
7
آخر الأخبار
12:06
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: بشار الأسد فضَّل سحب أمواله ونقلها إلى الخارج عن حماية قادة الفصائل الذين حاربوا معه في سوريا
آخر الأخبار
12:06
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: بشار الأسد فضَّل سحب أمواله ونقلها إلى الخارج عن حماية قادة الفصائل الذين حاربوا معه في سوريا
8
فنّ
15:32
ظنّ أن والده تزوّج مجددًا... ردّ فعل هستيري من ابن ممثل سوري شهير! (فيديو)
فنّ
15:32
ظنّ أن والده تزوّج مجددًا... ردّ فعل هستيري من ابن ممثل سوري شهير! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More