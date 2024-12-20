الجيش الاسرائيلي أقدم عصر اليوم على تفجير عدد من المنازل في بلدة مارون الراس وبلدة يارون في قضاء بنت حبيل و عدد من المنازل والبنى التحتية في بعض احياء بلدة الناقورة الحدودية

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