هادي أبو الحسن: اطلاق تسمية جديدة... من جادّة حافظ الأسد إلى جادّة الحرية

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر صفحته على "فايسيوك": "منذ ربعِ قرن وفي زمن الوصاية السورية، طُلِبَ من الدولة ومن البلديات تسمية الطريق الممتد من المديرج - حمانا وحتى بلدة بزبدين بإسم جادّة حافظ الأسد. اليوم، إتخذنا القرار مع إتحاد بلديات المتن الأعلى ومع رؤساء البلديات الكرام بتغيير هذه التسمية وإطلاق تسمية جديدة هي "جادّة الحرية" تكريماً وتخليداً للشهداء الأبرار والأحرار".