وزير الشؤون هكتور حجار للـLBCI: هناك نوعان من الناس الذين دخلوا لبنان الأوّل لبنانيون من 33 قرية سورية لا يتخطوا الـ20 الف فرد والنوع الثاني من أتى من القصير ومحيطها خوفًا فاستقبلناهم ونقوم باللازم

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