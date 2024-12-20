حجار للـLBCI:كل ولد سوري غير مسجّل بإمكانه العبور من لبنان الى سوريا عبر الامن العام اللبناني وسط غياب ايضا الامن العام السوري ويمكن تسوية اوضاعه في سوريا وتسجيل الولد

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