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نتنياهو لوول ستريت جورنال: لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل "حماس" ولن نتركها في السلطة في غزة

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2024-12-20 | 14:57
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نتنياهو لوول ستريت جورنال: لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل &quot;حماس&quot; ولن نتركها في السلطة في غزة
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نتنياهو لوول ستريت جورنال: لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل "حماس" ولن نتركها في السلطة في غزة

 
 
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