التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر بسبب الضباب الكثيف علما ان الطريق سالكة لكل السيارات حاليا

الدفاع الروسية: هاجمنا أهدافا عسكرية أوكرانية ردا على الهجوم ضد منشآت اقتصادية في مقاطعة روستوف بصواريخ غربية

الدفاع الروسية: هاجمنا أهدافا عسكرية أوكرانية ردا على الهجوم ضد منشآت اقتصادية في مقاطعة روستوف بصواريخ غربية

البزري للـLBCI: المطلوب في هذه المرحلة أن يكون لدينا رئيس جمهورية توجّهه واضح ولديه قناعة باتفاق الطائف من أجل اجراء الاصلاحات الضرورية