احصاءات غرفة التحكم المروري: ٦ جرحى في ٥ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

معاريف: الحوثيون أطلقوا أكثر من 200 صاروخ وأكثر من 170 مسيرة متفجرة على إسرائيل منذ بداية الحرب

معاريف: الحوثيون أطلقوا أكثر من 200 صاروخ وأكثر من 170 مسيرة متفجرة على إسرائيل منذ بداية الحرب

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان للجزيرة: نقود الطريق لردع تدفق الأسلحة للسودان وفرض عقوبات على من يقوم بذلك ومن المهم عودة المسار المدني في السودان ووضع حد لما يحدث من فظائع