معاريف: الأميركيون والقوات الجوية والبحرية الإسرائيلية اعترضوا معظم الصواريخ والمسيرات التي أطلقت من اليمن

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الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة - بعلبك وحقل القليعة - مرجعيون ومناطق راشيا والسلطان يعقوب ولوسي - البقاع الغربي ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00