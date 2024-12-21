الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة - بعلبك وحقل القليعة - مرجعيون ومناطق راشيا والسلطان يعقوب ولوسي - البقاع الغربي ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00

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معلومات للـLBCI: الجيش يتسلم بهذه الأثناء موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال بالبقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية القيادة العامة وكان الجيش تسلم بالساعات الماضية بالبقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة