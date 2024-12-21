المرصد السوري: 5 قتلى باستهداف مسيرة تركية لسيارة في ريف الحسكة

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان للجزيرة: نقود الطريق لردع تدفق الأسلحة للسودان وفرض عقوبات على من يقوم بذلك ومن المهم عودة المسار المدني في السودان ووضع حد لما يحدث من فظائع

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