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مسعفون: استشهاد 5 في غارة جوية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

آخر الأخبار
2024-12-21 | 13:25
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مسعفون: استشهاد 5 في غارة جوية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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مسعفون: استشهاد 5 في غارة جوية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

 
 
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