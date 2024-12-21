الوكالة الوطنية: تجدد عمليات النسف في كفركلا

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الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الاسرائيلي عمدت الى القيام بأعمال تجريف وهدم جديدة في بلدة الناقورة حيث أقامت حاجزا عسكريا ثابتا مكان نقطة الجيش اللبناني قرب ميناء الصيادين في الناقورة