بدء اللقاء بين جنبلاط والشرع في قصر الشعب

شيخ العقل خلال اللقاء مع أحمد الشرع: شعب سوريا يستحق هذا السلم ويستحق الازدهار لأن سوريا قلب العروبة النابض

شيخ العقل خلال اللقاء مع أحمد الشرع: شعب سوريا يستحق هذا السلم ويستحق الازدهار لأن سوريا قلب العروبة النابض

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة - بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00