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شيخ العقل خلال اللقاء مع أحمد الشرع: شعب سوريا يستحق هذا السلم ويستحق الازدهار لأن سوريا قلب العروبة النابض

آخر الأخبار
2024-12-22 | 05:35
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شيخ العقل خلال اللقاء مع أحمد الشرع: شعب سوريا يستحق هذا السلم ويستحق الازدهار لأن سوريا قلب العروبة النابض
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شيخ العقل خلال اللقاء مع أحمد الشرع: شعب سوريا يستحق هذا السلم ويستحق الازدهار لأن سوريا قلب العروبة النابض

 
 
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