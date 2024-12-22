جنبلاط خلال اللقاء مع أحمد الشرع: نحيي الشعب السوري في انتصاراته الكبرى ونحييكم في معركتكم التي قمتم بها من أجل التخلص من القهر والاستبداد

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أحمد الشرع خلال اللقاء مع جنبلاط: سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبياً والنظام السابق مع المليشيات الايرانية عملوا على تشتيت شمل السوريين