أحمد الشرع خلال اللقاء مع جنبلاط: سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبياً والنظام السابق مع المليشيات الايرانية عملوا على تشتيت شمل السوريين

أحمد الشرع: العمل الذي قمنا به كان عملا سَلِساً بأقل الخسائر ودخلنا الى حواضر المدن الكبرى ولم تهدم فيها قطعة واحدة

أحمد الشرع: العمل الذي قمنا به كان عملا سَلِساً بأقل الخسائر ودخلنا الى حواضر المدن الكبرى ولم تهدم فيها قطعة واحدة

جنبلاط خلال اللقاء مع أحمد الشرع: نحيي الشعب السوري في انتصاراته الكبرى ونحييكم في معركتكم التي قمتم بها من أجل التخلص من القهر والاستبداد