أحمد الشرع: المجتمع الدولي عجز عن حل المشكلة السورية خلال 14 عاما ونحن أخذنا طريقا مختلفا ليقيننا بأن الشعوب لا تستطيع أن تأخذ حقّها الا بيدها وسوريا لن تكون كما كانت في السابق

وليد جنبلاط بعد لقائه أحمد الشرع: "أنا جايي على سوريا كلها مش بس على السويداء"

وليد جنبلاط بعد لقائه أحمد الشرع: "أنا جايي على سوريا كلها مش بس على السويداء"

أحمد الشرع: العمل الذي قمنا به كان عملا سَلِساً بأقل الخسائر ودخلنا الى حواضر المدن الكبرى ولم تهدم فيها قطعة واحدة