وليد جنبلاط بعد لقائه أحمد الشرع: "أنا جايي على سوريا كلها مش بس على السويداء"

أحمد الشرع: المجتمع الدولي عجز عن حل المشكلة السورية خلال 14 عاما ونحن أخذنا طريقا مختلفا ليقيننا بأن الشعوب لا تستطيع أن تأخذ حقّها الا بيدها وسوريا لن تكون كما كانت في السابق

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