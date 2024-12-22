جنبلاط للـLBCI بعد لقائه أحمد الشرع: سوريا ستبقى موحدة (فيديو)

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معلومات الـLBCI: الجيش الاسرائيلي أفرج عن مهدي شموط الذي اختطف أول من أمس من وادي الحجير حيث تم تسليمه الى الصليب الأحمر واليونيفل قرب موقع العباد لجهة حولا وهو الآن في عهدة مخابرات الجيش