وزير الداخلية بسام مولوي يصل الى الرياض على رأس وفد من الوزارة للمشاركة يوم غد الاثنين في أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

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