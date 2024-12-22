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وزارة الخارجية التركية: وزير الخارجية هاكان فيدان التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق
آخر الأخبار
2024-12-22 | 07:26
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وزارة الخارجية التركية: وزير الخارجية هاكان فيدان التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق
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