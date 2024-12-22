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رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: سنعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوريّ

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2024-12-22 | 10:46
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رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: سنعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوريّ
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رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: سنعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوريّ

 
 
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