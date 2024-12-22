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o
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17
o
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o
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o
كسروان
18
o
متن
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق الكسليك باتجاه جونية وطبيعية وسالكة على أوتوستراد نهر الكلب بالإتجاهين
آخر الأخبار
2024-12-22 | 11:15
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق الكسليك باتجاه جونية وطبيعية وسالكة على أوتوستراد نهر الكلب بالإتجاهين
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