الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أرض الواقع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من قوات الإحتياط بجروح خطيرة خلال معارك وسط قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-12-22 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من قوات الإحتياط بجروح خطيرة خلال معارك وسط قطاع غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الجيش
الإسرائيلي:
إصابة
الإحتياط
بجروح
خطيرة
معارك
التالي
القيادي بأنصار الله محمد علي الحوثي: التصرفات الإرهابية ضد اليمن لن توقف عمليات إسنادنا لغزة
استشهاد 6 في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:19
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينسف مباني سكنية شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
آخر الأخبار
14:19
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينسف مباني سكنية شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
0
فنّ
14:17
"الحياة تعمل بطرق غامضة"... هذا ما عبرت منه ميرفا القاضي بعد فوزها بجائزة الموريكس دور
فنّ
14:17
"الحياة تعمل بطرق غامضة"... هذا ما عبرت منه ميرفا القاضي بعد فوزها بجائزة الموريكس دور
0
آخر الأخبار
13:53
ترامب: سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف وسنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة
آخر الأخبار
13:53
ترامب: سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف وسنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
13:51
ترامب: أحداث 7 أكتوبر وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو أني كنت رئيسًا للولايات المتحدة وسأقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونغرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين
آخر الأخبار
13:51
ترامب: أحداث 7 أكتوبر وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو أني كنت رئيسًا للولايات المتحدة وسأقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونغرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:19
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينسف مباني سكنية شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
آخر الأخبار
14:19
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينسف مباني سكنية شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
0
فنّ
14:17
"الحياة تعمل بطرق غامضة"... هذا ما عبرت منه ميرفا القاضي بعد فوزها بجائزة الموريكس دور
فنّ
14:17
"الحياة تعمل بطرق غامضة"... هذا ما عبرت منه ميرفا القاضي بعد فوزها بجائزة الموريكس دور
0
آخر الأخبار
13:53
ترامب: سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف وسنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة
آخر الأخبار
13:53
ترامب: سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف وسنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
13:51
ترامب: أحداث 7 أكتوبر وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو أني كنت رئيسًا للولايات المتحدة وسأقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونغرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين
آخر الأخبار
13:51
ترامب: أحداث 7 أكتوبر وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو أني كنت رئيسًا للولايات المتحدة وسأقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونغرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:22
توم فليتشر يؤكد للـLBCI أنه لا يزال مؤمنًا بلبنان وبمستقبله رغم الأزمات
أخبار لبنان
12:22
توم فليتشر يؤكد للـLBCI أنه لا يزال مؤمنًا بلبنان وبمستقبله رغم الأزمات
0
فنّ
2024-12-08
كندا علوش تضع الجمهور في حيرة... هل انتصرت على السرطان؟
فنّ
2024-12-08
كندا علوش تضع الجمهور في حيرة... هل انتصرت على السرطان؟
0
أخبار لبنان
10:19
برعاية MHDF طوق أضاء الشجرة الميلادية في بشري
أخبار لبنان
10:19
برعاية MHDF طوق أضاء الشجرة الميلادية في بشري
0
فنّ
16:33
من هو الفائز بجائزة نجم الغناء العربي الجديد في موريكس دور 2024؟
فنّ
16:33
من هو الفائز بجائزة نجم الغناء العربي الجديد في موريكس دور 2024؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
أكرم الحلبي رئيسًا لإتحاد كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
رياضة
13:42
أكرم الحلبي رئيسًا لإتحاد كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية لدعم الممثلين ذوي الأحوال الإقتصادية الصعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية لدعم الممثلين ذوي الأحوال الإقتصادية الصعبة
0
أمن وقضاء
13:27
أهالي السجناء يتحركون رغم التباينات التي سجلت فيما بينهم: لإقرار قانون العفو العام فورًا
أمن وقضاء
13:27
أهالي السجناء يتحركون رغم التباينات التي سجلت فيما بينهم: لإقرار قانون العفو العام فورًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
في لبنان مناطق منكوبة جراء الحرب ولا أحد يلتفت إليها والبسطة واحدة من هذه المناطق
تقارير نشرة الاخبار
13:24
في لبنان مناطق منكوبة جراء الحرب ولا أحد يلتفت إليها والبسطة واحدة من هذه المناطق
0
أخبار دولية
13:23
إسرائيل تواصل تهديداتها لسوريا ولبنان…
أخبار دولية
13:23
إسرائيل تواصل تهديداتها لسوريا ولبنان…
0
أخبار دولية
13:17
جنبلاط في دمشق بعد غياب دام ١٤ عامًا
أخبار دولية
13:17
جنبلاط في دمشق بعد غياب دام ١٤ عامًا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:55
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:55
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2024
0
أخبار لبنان
12:22
توم فليتشر يؤكد للـLBCI أنه لا يزال مؤمنًا بلبنان وبمستقبله رغم الأزمات
أخبار لبنان
12:22
توم فليتشر يؤكد للـLBCI أنه لا يزال مؤمنًا بلبنان وبمستقبله رغم الأزمات
0
أخبار دولية
11:27
الشرع: سنعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش في سوريا
أخبار دولية
11:27
الشرع: سنعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش في سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:44
إشكال مع عناصر أمن حماية السفارة السعودية في بيروت... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
02:44
إشكال مع عناصر أمن حماية السفارة السعودية في بيروت... إليكم تفاصيل ما حصل
2
آخر الأخبار
07:32
معلومات للـLBCI: قوة من الجيش اللبناني مع دورية من مديرية المخابرات دخلت منذ قليل موقع جميلة عين البيضا في بلدة كفرزبد العائد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة من أجل تسلمه
آخر الأخبار
07:32
معلومات للـLBCI: قوة من الجيش اللبناني مع دورية من مديرية المخابرات دخلت منذ قليل موقع جميلة عين البيضا في بلدة كفرزبد العائد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة من أجل تسلمه
3
خبر عاجل
06:02
أحمد الشرع: بالنسبة الى شيعة لبنان المعارضين أو المؤيدين نحن نتكلم بمنطق الدولة بعيدًا من التصنيفات السياسية وهناك صفحة جديدة مع مكونات الشعب اللبناني كافة
خبر عاجل
06:02
أحمد الشرع: بالنسبة الى شيعة لبنان المعارضين أو المؤيدين نحن نتكلم بمنطق الدولة بعيدًا من التصنيفات السياسية وهناك صفحة جديدة مع مكونات الشعب اللبناني كافة
4
خبر عاجل
04:12
وصول وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز الى قصر الشعب في دمشق
خبر عاجل
04:12
وصول وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز الى قصر الشعب في دمشق
5
خبر عاجل
02:17
ترقبوا تغطية مباشرة لزيارة وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز لسوريا
خبر عاجل
02:17
ترقبوا تغطية مباشرة لزيارة وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز لسوريا
6
أخبار لبنان
03:30
بعدما شارف على الموت... جورج كتانة يروي للـLBCI معركته مع مرض السرطان (فيديو)
أخبار لبنان
03:30
بعدما شارف على الموت... جورج كتانة يروي للـLBCI معركته مع مرض السرطان (فيديو)
7
حال الطقس
02:21
منخفضٌ جويّ من اليونان يسيطر على لبنان
حال الطقس
02:21
منخفضٌ جويّ من اليونان يسيطر على لبنان
8
خبر عاجل
05:53
أحمد الشرع خلال اللقاء مع جنبلاط: سوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان على الاطلاق وستكون سندًا
خبر عاجل
05:53
أحمد الشرع خلال اللقاء مع جنبلاط: سوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان على الاطلاق وستكون سندًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More