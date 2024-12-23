النائب قاسم هاشم للـLBCI: الاتصالات مستمرّة ولكن صورة المرشّح النهائية لم تتبلور بعد والجلسة مستمرّة في موعدها الا اذا طرأ طارئ

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يجري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يجري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع

النائب قاسم هاشم للـLBCI: جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني على موعدها ولا جديد حتى اليوم رغم كل ما يقال من تكهنات وتحليلات