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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يجري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع
آخر الأخبار
2024-12-23 | 03:26
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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يجري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع
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