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o
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o
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بالصورة - الجيش الإسرائيلي يرفع العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونة - قضاء صور بين البياضة والناقورة
آخر الأخبار
2024-12-23 | 05:04
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بالصورة - الجيش الإسرائيلي يرفع العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونة - قضاء صور بين البياضة والناقورة
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