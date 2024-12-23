بالصورة - الجيش الإسرائيلي يرفع العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونة - قضاء صور بين البياضة والناقورة

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 12.30 والساعة 17.00

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 12.30 والساعة 17.00

ميقاتي من بلدة الخيام: طلبت اجتماعاً مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار غداً للبحث في آليات وقف إطلاق النار