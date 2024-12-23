وزير الخارجية الأردني يقول للجزيرة إنه اتفق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع على بذل جهود مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية وعلى طريق اوتيل ديو نحو ساحة ساسين وضمن طرقات الاشرفية

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية وعلى طريق اوتيل ديو نحو ساحة ساسين وضمن طرقات الاشرفية

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 12.30 والساعة 17.00