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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق غزير حتى ذوق مكايل وعلى الطرق الداخلية جونيه ومن الضبيه حتى نهر الموت

آخر الأخبار
2024-12-23 | 05:32
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق غزير حتى ذوق مكايل وعلى الطرق الداخلية جونيه ومن الضبيه حتى نهر الموت
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق غزير حتى ذوق مكايل وعلى الطرق الداخلية جونيه ومن الضبيه حتى نهر الموت

 
 
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