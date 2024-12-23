كتلة الاعتدال بعد لقاء الجميل: الزيارة كانت للتوافق على الخطوط العريضة وسنصل إلى انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني إذا شاء الله

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